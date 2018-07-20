Милонов предложил ввести в школах курсы по безопасным селфи

Парламентарий подчеркнул, что селфи представляют собой такую же опасность для детей, как неумелое пользование газом или электрическими приборами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил объяснять ученикам школ на уроках по обществознанию, как безопасно делать селфи. Об этом он заявил, комментируя инцидент в Саратове, где 13-летняя девочка упала с железнодорожного моста на провода, когда пыталась себя сфотографировать.

— Дети падают, потому что они не понимают алгоритм ошибки человека, который пытается сделать селфи, — приводит его слова агентство "Москва". — Мы же учим детей пользоваться аккуратно газом, электрическими приборами, и это такая же опасность.

По мнению парламентария, в поисках наилучшего ракурса подросток может идти задним ходом и не контролировать, что у него под ногами заканчивается земля и начинается обрыв.