Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол переодел 5-месячную дочку в драгдилера

Фанаты сериала бурно отреагировали на появление актёра, и Стори такое повышенное внимание явно пришлось не по вкусу.

Впрочем, малышка какое-то время посидела на руках своего гордого отца и даже сфотографировалась с его коллегой — исполнителем роли Уолтера Уайта Брайаном Крэнстоном.

Фото с дочкой актёр разместил и в на своей странице в "Инстаграме". Снимок собрал почти полмиллиона лайков и тысячи комментариев, и даже стал вирусным, появившись на портале Reddit.