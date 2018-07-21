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Опубликовано 21 июля 2018, 15:45

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол переодел 5-месячную дочку в драгдилера

Аарон Пол, прославившийся ролью Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", посетил фестиваль Comic-Con в Сан-Диего вместе с 5-месячной дочерью Стори. Малышка, одетая в костюм наркоторговца, произвела настоящий фурор, а её фотография стала вирусной.

Фанаты сериала бурно отреагировали на появление актёра, и Стори такое повышенное внимание явно пришлось не по вкусу.

Впрочем, малышка какое-то время посидела на руках своего гордого отца и даже сфотографировалась с его коллегой — исполнителем роли Уолтера Уайта Брайаном Крэнстоном.

Фото с дочкой актёр разместил и в на своей странице в "Инстаграме". Снимок собрал почти полмиллиона лайков и тысячи комментариев, и даже стал вирусным, появившись на портале Reddit.

Фото: Reddit.com

Фото: Reddit.com

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Татьяна Кондратьева
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