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Регион
Опубликовано 20 июля 2018, 13:06

Рэперы хотят получить свою долю за их танцы в Fortnite

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Charles Rex Arbogast

Фото: © AP Photo/Charles Rex Arbogast

Обладатель трёх премий "Грэмми" Chance the Rapper призвал Epic Games делиться прибылью от танцевальных достижений с исполнителями.

Рэпер в своём "твиттере" написал, что разработчики Fortnite должны наложить рэп-композиции на танцы, которые приносят очень много денег как эмоции в популярной игре. По словам Chance the Rapper, чернокожие исполнители создали движения и сделали их популярными, однако не монетизировали их, а авторы Fortnite должны платить долю за эти танцы.

Вместе с этим рэпер заявил, что хочет видеть, как геймеры танцевали под настоящие композиции. Его позицию поддержал другой рэпер — BlocBoy JB. Эмоцию Hype сделали именно по его танцу из клипа Shoot.

Напомним, ранее о танцевальных движениях рэперов в популярной игре высказывался Дрейк. Он хвалил идею и предложил разработчикам добавить ещё больше эмоций с отсылками к популярным клипам рэперов.

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Сергей Сурепин
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