Интерес возвращается: зрители всё чаще начали смотреть турниры по StarCraft 2
Фото: © Flickr/Gerard Van der Leun
Западные зрители снова активно смотрят трансляции по когда-то популярной киберспортивной игре StarCraft 2.
В 2018 году турниры по StarCraft 2 смотрит всё больше людей. На мероприятии 2018 WCS Valencia пиковое число зрителей не из Китая превысило 70 тысяч человек. В прошлом году этот же турнир собрал 36 тысяч зрителей.
Также стало известно, что январский 2018 WCS Leipzig в пике смотрело чуть больше 50 тысяч человек, а 2018 WCS Austin — почти 61 тысяча человек.
Аналитики предполагают, что возвращение популярности к StarCraft 2 произошло из-за того, что кампания Wings of Liberty, совместные миссии и аркадная мини-игра Lost Viking стали бесплатными. Также предполагается, что на это могло повлиять снятие платных ограничений на доступ к турнирам.