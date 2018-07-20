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Опубликовано 20 июля 2018, 13:26

Интерес возвращается: зрители всё чаще начали смотреть турниры по StarCraft 2

Фото: &copy; Flickr/Gerard Van der Leun

Фото: © Flickr/Gerard Van der Leun

Западные зрители снова активно смотрят трансляции по когда-то популярной киберспортивной игре StarCraft 2.

В 2018 году турниры по StarCraft 2 смотрит всё больше людей. На мероприятии 2018 WCS Valencia пиковое число зрителей не из Китая превысило 70 тысяч человек. В прошлом году этот же турнир собрал 36 тысяч зрителей.

Также стало известно, что январский 2018 WCS Leipzig в пике смотрело чуть больше 50 тысяч человек, а 2018 WCS Austin — почти 61 тысяча человек.

Аналитики предполагают, что возвращение популярности к StarCraft 2 произошло из-за того, что кампания Wings of Liberty, совместные миссии и аркадная мини-игра Lost Viking стали бесплатными. Также предполагается, что на это могло повлиять снятие платных ограничений на доступ к турнирам.

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Сергей Сурепин
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