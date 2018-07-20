Интерес возвращается: зрители всё чаще начали смотреть турниры по StarCraft 2

Западные зрители снова активно смотрят трансляции по когда-то популярной киберспортивной игре StarCraft 2.

В 2018 году турниры по StarCraft 2 смотрит всё больше людей. На мероприятии 2018 WCS Valencia пиковое число зрителей не из Китая превысило 70 тысяч человек. В прошлом году этот же турнир собрал 36 тысяч зрителей.

Также стало известно, что январский 2018 WCS Leipzig в пике смотрело чуть больше 50 тысяч человек, а 2018 WCS Austin — почти 61 тысяча человек.