В PUBG разрешат создавать персонализированные матчи

Разработчики популярной многопользовательской игры рассказали о системе, которая позволит запускать персонализированные матчи всем геймерам.

Сейчас команда говорит о том, что новая опция будет бесплатна. Однако продлится так не долго — только на время проведения открытого тестирования.

По словам разработчиков, пользователи смогут выбирать из четырёх типов игр: стандартный, зомби-мод, дезматч и киберспортивный режим (используются правила PUBG Global Invitational 2018). После этого им будет предложено присоединиться к уже существующему лобби или создать собственное.