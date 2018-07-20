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Регион
Опубликовано 20 июля 2018, 13:56

В PUBG разрешат создавать персонализированные матчи

Фото: &copy;&nbsp;PUBG

Фото: © PUBG

Разработчики популярной многопользовательской игры рассказали о системе, которая позволит запускать персонализированные матчи всем геймерам.

Сейчас команда говорит о том, что новая опция будет бесплатна. Однако продлится так не долго — только на время проведения открытого тестирования.

По словам разработчиков, пользователи смогут выбирать из четырёх типов игр: стандартный, зомби-мод, дезматч и киберспортивный режим (используются правила PUBG Global Invitational 2018). После этого им будет предложено присоединиться к уже существующему лобби или создать собственное.

Геймеры смогут выбирать регион, карту, вид от первого/третьего лица, скорость и урон круга, количество оружия и так далее. Пока нет информации, когда новая опция будет официально запущена.

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Сергей Сурепин
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