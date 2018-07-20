Российская команда стала главным фаворитом чемпионата мира по Dota 2
Фото: © Flickr/Dota 2 The International
При этом Invictus Gaming получила самый низкий коэффициент на победу в турнире The International 2018.
Фаворитами будущего чемпионата стали команды Virtus.pro, Team Liquid и PSG.LGD. Сам же турнир пройдёт уже через месяц.
Также в топ-5 входят Team Secret и Vici Gaming. Их средние коэффициенты на победу равны 9,4 и 12,2 соответственно. Команда Романа Resolut1on Фоминка VGJ.Storm расположилась на восьмой строчке с коэффициентом 16,4. Победитель квалификации TI8 для СНГ — Winstrike Team — занял 14-е место среди 18 участников с показателем 35.
Напомним, чемпионат The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере. Текущий призовой фонд турнира превышает 20 миллионов долларов.