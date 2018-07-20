Звезда "Дэдпула" хочет сыграть в фильме про Джокера

Актрисе предложили сыграть мать-одиночку, которой оказывает знаки внимания главный противник Бэтмена.

В Сети появилась информация о том, что Зази Битц обсуждает роль в фильме "Джокер" с Хоакином Фениксом. Переговоры ведутся с представителями студий Warner Bros. и The Hangover (принадлежит Тодду Филлипсу, постановщику фильма).

Подробности сценария и роли пока держатся в тайне. Однако если сделка состоится, то сыграет мать-одиночку. По сюжету картины, ей начинает оказывать знаки внимания человек, который в будущем станет принцем-клоуном "преступного мира".