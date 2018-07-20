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Опубликовано 20 июля 2018, 14:45

Звезда "Дэдпула" хочет сыграть в фильме про Джокера

Фото: &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Актрисе предложили сыграть мать-одиночку, которой оказывает знаки внимания главный противник Бэтмена.

В Сети появилась информация о том, что Зази Битц обсуждает роль в фильме "Джокер" с Хоакином Фениксом. Переговоры ведутся с представителями студий Warner Bros. и The Hangover (принадлежит Тодду Филлипсу, постановщику фильма).

Подробности сценария и роли пока держатся в тайне. Однако если сделка состоится, то сыграет мать-одиночку. По сюжету картины, ей начинает оказывать знаки внимания человек, который в будущем станет принцем-клоуном "преступного мира".

Ранее сообщалось, что премьера "Джокера" состоится 4 октября 2019 года. Съёмки фильма начнутся в сентябре в Нью-Йорке.

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Сергей Сурепин
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