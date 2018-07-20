Создатель "Ходячих мертвецов" подтвердил уход Эндрю Линкольна из сериала

Персонаж Рик, ставший мемом, исчезнет из культового американского шоу уже в девятом сезоне.

Создатель сериала "Ходячие мертвецы" Роберт Киркман заявил, что актёр Эндрю Линкольн на самом деле покидает шоу. Он сыграл персонажа по имени Рик.

Теперь отличие сериала от комиксов станет более явным Роберт Киркман

По словам Киркмана, актёр дорожит фанатами сериала, и поэтому Линкольн хотел сделать в своём последнем сезоне нечто особенное. Создатель шоу обещает, что прощание с персонажем будет "невероятным".