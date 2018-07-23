Фанаты в ярости: оказалось, что режиссёрской версии "Лиги справедливости" нет

Бесконечное ожидание "монтажа от Зака Снайдера" всё ещё продолжается. Но ожидания могут закончиться ничем.

Журналисты The Wall Street Journal сообщили о том, что режиссёрской версии фильма "Лига справедливости" не существует. По мнению издания, она точно никогда не увидит свет.

По версии журналистов, первоначальный режиссёр ленты Зак Снайдер сдал в студии свой сырой монтаж в конце 2016 года, однако фильм в таком виде никогда не должен добраться до больших экранов. Дело в том, что это был лишь набросок.