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Регион
Опубликовано 23 июля 2018, 09:29

Фанаты в ярости: оказалось, что режиссёрской версии "Лиги справедливости" нет

Кадр из фильма &ldquo;Лига справедливости&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Лига справедливости”/kinopoisk.ru

Бесконечное ожидание "монтажа от Зака Снайдера" всё ещё продолжается. Но ожидания могут закончиться ничем.

Журналисты The Wall Street Journal сообщили о том, что режиссёрской версии фильма "Лига справедливости" не существует. По мнению издания, она точно никогда не увидит свет.

По версии журналистов, первоначальный режиссёр ленты Зак Снайдер сдал в студии свой сырой монтаж в конце 2016 года, однако фильм в таком виде никогда не должен добраться до больших экранов. Дело в том, что это был лишь набросок.

Помимо этого, стало известно, что Снайдер в дальнейшем помогал режиссёру Джоссу Уиодну доделывать ленту. Представительница Снайдера при этом сообщила, что постановщик никогда не видел кинотеатральную версию фильма.

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Сергей Сурепин
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