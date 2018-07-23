Мультсериал по "Звёздным войнам" получит продолжение

Disney выпустит его в собственном онлайн-сервисе. Мультсериал получит только один сезон — он станет финальным.

На конвенции Comic-Con в Сан-Диего в честь десятилетия анимационного сериала "Звзёдные войны: Войны клонов" компания Disney сообщила о возращении шоу на последний сезон. Это произойдёт спустя четыре года после выхода заключительного эпизода.

Сериал закрыли в 2013 году после шести сезонов. Это было сделано ради нового анимационного шоу "Звёздные войны: Повстанцы". Зрители тогда не увидели полноценную концовку сериала.