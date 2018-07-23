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Опубликовано 23 июля 2018, 09:18

Мультсериал по "Звёздным войнам" получит продолжение

Кадр из мультфильма &ldquo;Звездные войны: Войны клонов&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из мультфильма “Звездные войны: Войны клонов”/kinopoisk.ru

Disney выпустит его в собственном онлайн-сервисе. Мультсериал получит только один сезон — он станет финальным.

На конвенции Comic-Con в Сан-Диего в честь десятилетия анимационного сериала "Звзёдные войны: Войны клонов" компания Disney сообщила о возращении шоу на последний сезон. Это произойдёт спустя четыре года после выхода заключительного эпизода.

Сериал закрыли в 2013 году после шести сезонов. Это было сделано ради нового анимационного шоу "Звёздные войны: Повстанцы". Зрители тогда не увидели полноценную концовку сериала.

У заключительного сезона "Звёздных войн" пока нет даты выхода. Всего планируется 12 серий. Они будут доступны в видеосервисе Disney.

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Сергей Сурепин
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