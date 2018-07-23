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Опубликовано 23 июля 2018, 08:59

Создатель "Трансформеров" нашёл актёров своего будущего фильма для Netflix

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Съёмки самого дорогого фильма онлайн-кинотеатра Netflix начинаются уже в ближайшее время.

К актёрскому составу нового фильма режиссёра "Трансформеров" Майкла Бэя под названием Six Underground присоединился Дэйв Франко ("Горе-творец"). Также в актёрский состав вошли Мануэль Гарсия-Рульфо ("Убийство в Восточном экспрессе"), Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж — 2", сериал "Нарко") и Кори Хоукинс ("Конг. Остров черепа").

Ранее на главную роль выбрали Райана Рейнольдса ("Дэдпул"). Для актёра это будет первый опыт работы с Бэем. Сам же фильм расскажет о шести миллиардерах, инсценировавших свои смерти и создавших команду для борьбы с преступностью.

Бюджет ленты — 125 миллионов долларов. Съёмки начнутся до конца июля. Премьера запланирована на 2019 год.

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Сергей Сурепин
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