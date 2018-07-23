Создатель "Трансформеров" нашёл актёров своего будущего фильма для Netflix

Съёмки самого дорогого фильма онлайн-кинотеатра Netflix начинаются уже в ближайшее время.

К актёрскому составу нового фильма режиссёра "Трансформеров" Майкла Бэя под названием Six Underground присоединился Дэйв Франко ("Горе-творец"). Также в актёрский состав вошли Мануэль Гарсия-Рульфо ("Убийство в Восточном экспрессе"), Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж — 2", сериал "Нарко") и Кори Хоукинс ("Конг. Остров черепа").

Ранее на главную роль выбрали Райана Рейнольдса ("Дэдпул"). Для актёра это будет первый опыт работы с Бэем. Сам же фильм расскажет о шести миллиардерах, инсценировавших свои смерти и создавших команду для борьбы с преступностью.