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Регион
Опубликовано 20 июля 2018, 19:36

Стали известны темы переговоров Синдзо Абэ и Путина на ВЭФ во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы взаимодействия в решении актуальных международных проблем, развитие наших торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, в рамках которого проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

— По приглашению президента России премьер-министр Японии господин Синдзо Абэ уже не в первый, а, по-моему, в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме, который в этом году пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября, — сообщил посол в эфире телеканала "Россия-24".

Ожидается, что лидеры обсудят развитие торгово-экономических отношений двух стран и актуальные международные проблемы.

Ранее Лайф рассказывал, что Япония начала готовиться к встрече Абэ и Путина на ВЭФ во Владивостоке.

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Константин Агапов
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