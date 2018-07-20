Стали известны темы переговоров Синдзо Абэ и Путина на ВЭФ во Владивостоке

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы взаимодействия в решении актуальных международных проблем, развитие наших торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, в рамках которого проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

— По приглашению президента России премьер-министр Японии господин Синдзо Абэ уже не в первый, а, по-моему, в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме, который в этом году пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября, — сообщил посол в эфире телеканала "Россия-24".

Ожидается, что лидеры обсудят развитие торгово-экономических отношений двух стран и актуальные международные проблемы.