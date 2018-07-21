Россиянина убили в Кении во время ограбления

Гражданин России, работавший в компании Volvo Motors, направлялся в центр города Ати Ривер по трассе Момбаса, когда на него напала целая банда головорезов. Россиянин оказал сопротивление, в результате нападавшие открыли огонь, а затем пешком скрылись с места происшествия, сообщает кенийский сайт Capital FM.