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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 09:04

Россиянина убили в Кении во время ограбления

Фото: &copy; flickr.com/fabcom

Фото: © flickr.com/fabcom

Гражданин России, работавший в компании Volvo Motors, направлялся в центр города Ати Ривер по трассе Момбаса, когда на него напала целая банда головорезов. Россиянин оказал сопротивление, в результате нападавшие открыли огонь, а затем пешком скрылись с места происшествия, сообщает кенийский сайт Capital FM.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, однако в больнице скончался от полученных травм. Делом занимается полиция, для поимки преступников была создана следственная группа детективов.

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Эмила Сидорова
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