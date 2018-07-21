В Кении королеву красоты приговорили к смертной казни за убийство бойфренда

Кенийский суд приговорил 24-летнюю Рут Каманде к смертной казни за убийство бойфренда. В 2015 году девушка нанесла своему другу Фариду Мохаммеду 25 ножевых ранений. Правозащитники назвали такое решение суда жестоким, но семья погибшего согласна с вынесенным приговором сообщает Daily Mail.

Родственники Мохаммеда считают, что приговор соотносим с преступлением, совершённым Рут. Девушка, пока находилась в заключении, ожидая суд, успела выиграть тюремный конкурс красоты. После вынесенного вердикта Рут подаст апелляцию на решение суда.