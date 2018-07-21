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Регион
Опубликовано 21 июля 2018, 09:26

В Кении королеву красоты приговорили к смертной казни за убийство бойфренда

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/KihuriaJohnteh

Фото: © twitter.com/KihuriaJohnteh

Кенийский суд приговорил 24-летнюю Рут Каманде к смертной казни за убийство бойфренда. В 2015 году девушка нанесла своему другу Фариду Мохаммеду 25 ножевых ранений. Правозащитники назвали такое решение суда жестоким, но семья погибшего согласна с вынесенным приговором сообщает Daily Mail.

Родственники Мохаммеда считают, что приговор соотносим с преступлением, совершённым Рут. Девушка, пока находилась в заключении, ожидая суд, успела выиграть тюремный конкурс красоты. После вынесенного вердикта Рут подаст апелляцию на решение суда.

Фото: © twitter.com/MumbuSteve

Фото: © twitter.com/MumbuSteve

В стране действует запрет на вынесение подобных приговоров, в Кении никого не казнили с 1987 года. А в декабре прошлого года Верховный суд страны постановил, что обязательный смертный приговор за убийство или вооружённое ограбление является неконституционным.

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Эмила Сидорова
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