В Кении королеву красоты приговорили к смертной казни за убийство бойфренда
Фото: © twitter.com/KihuriaJohnteh
Кенийский суд приговорил 24-летнюю Рут Каманде к смертной казни за убийство бойфренда. В 2015 году девушка нанесла своему другу Фариду Мохаммеду 25 ножевых ранений. Правозащитники назвали такое решение суда жестоким, но семья погибшего согласна с вынесенным приговором сообщает Daily Mail.
Родственники Мохаммеда считают, что приговор соотносим с преступлением, совершённым Рут. Девушка, пока находилась в заключении, ожидая суд, успела выиграть тюремный конкурс красоты. После вынесенного вердикта Рут подаст апелляцию на решение суда.
Фото: © twitter.com/MumbuSteve
В стране действует запрет на вынесение подобных приговоров, в Кении никого не казнили с 1987 года. А в декабре прошлого года Верховный суд страны постановил, что обязательный смертный приговор за убийство или вооружённое ограбление является неконституционным.