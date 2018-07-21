Пытался отбиться. Стали известны подробности о гибели россиянина в Кении

Тело Андрея Васильева может быть перевезено в Россию уже сегодня, 21 июля. Полиция Кении занимается розыском преступников.

Стали известны подробности убийства гражданина России в Кении. Лайф ранее сообщал о нападении на россиянина банды грабителей.

По словам представителя посольства Олега Кипаренко, происшествие произошло вечером 19 июля в центре столицы страны — Найроби. 45-летний гражданин РФ Андрей Васильев, находившийся в Кении с частным визитом, стоял в автомобильной пробке на одной из улиц города. Когда неизвестные атаковали машину, Васильев попытался оказать им сопротивление. Грабители открыли стрельбу, в результате которой россиянин скончался на месте. Пассажир Васильева, также гражданин России, смог выбраться из машины.

По данным дипломатов, целью нападавших был не автомобиль, а ценные вещи россиян. Статистические данные говорят, что в Найроби совершается 70% преступлений об общего числа в стране.

Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Полиция Кении занимается розыском банды. Тело погибшего россиянина может быть доставлено на родину уже в субботу, 21 июля.