Футболист сборной Хорватии Чорлука женился на участнице "Евровидения-2018"

Супругой серебряного призёра чемпионата мира по футболу в России стала хорватская певица Франка Бателич.

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич. Об этом футболист сообщил в своём "Инстаграме".

❤️ @frankaofficial_ Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 10:17 PDT

Свадьба состоялась на родине молодожёнов в Хорватии.

❤️ Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 10:25 PDT

Отметим, Франку неоднократно замечали на стадионах во время матчей её возлюбленного. Однако в начале года и в преддверии конкурса "Евровидение" певица стала уделять больше времени своей карьере.

Mrs and Mr❤️ Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 12:06 PDT