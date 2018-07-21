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Опубликовано 21 июля 2018, 23:31

Футболист сборной Хорватии Чорлука женился на участнице "Евровидения-2018"

Фото &copy; Instagram/corlukav05_14

Фото © Instagram/corlukav05_14

Супругой серебряного призёра чемпионата мира по футболу в России стала хорватская певица Франка Бателич.

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич. Об этом футболист сообщил в своём "Инстаграме".

❤️ @frankaofficial_

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

Свадьба состоялась на родине молодожёнов в Хорватии.

❤️

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

Отметим, Франку неоднократно замечали на стадионах во время матчей её возлюбленного. Однако в начале года и в преддверии конкурса "Евровидение" певица стала уделять больше времени своей карьере.

Mrs and Mr❤️

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

В 2018 году футболист стал чемпионом России и серебряным призёром чемпионата мира.

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Константин Агапов
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