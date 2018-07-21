Футболист сборной Хорватии Чорлука женился на участнице "Евровидения-2018"
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Супругой серебряного призёра чемпионата мира по футболу в России стала хорватская певица Франка Бателич.
Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука женился на певице Франке Бателич. Об этом футболист сообщил в своём "Инстаграме".
Свадьба состоялась на родине молодожёнов в Хорватии.
Отметим, Франку неоднократно замечали на стадионах во время матчей её возлюбленного. Однако в начале года и в преддверии конкурса "Евровидение" певица стала уделять больше времени своей карьере.
В 2018 году футболист стал чемпионом России и серебряным призёром чемпионата мира.