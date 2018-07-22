"Убогий финт". Валуев осудил Порошенко за попытку "набрать очки" на победе Усика

Боксёр считает, что украинец заслуженно одержал верх, но это не повод, чтобы "сеять какую-то рознь и кому-то козу показывать".

Депутат Госдумы, российский боксёр Николай Валуев осудил президента Украины Петра Порошенко, который приравнял победу Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к "символу борьбы" Украины. Он считает неправильным попытку украинского лидера политизировать данное событие.

Валуев рассказал, что бой в Москве проходил в дружественной атмосфере — на трибунах было очень много болельщиков Усика, которые пришли с украинскими флажками и надписями на майках: "Александр Усик". По его наблюдению, люди просто получали удовольствие от мероприятия, никаких эксцессов после победы украинца не было. Боксёр считает, что Усик заслуженно одержал верх, но это не повод, чтобы "сеять какую-то рознь и кому-то козу показывать".

— Причём явное превосходство советской боксёрской школы, которой Александр в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксёры, — сказал он в беседе с RT.

Валуев назвал боксёрский поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым достойным финала WBSS.