Фанаты "Стражей Галактики" подписали петицию о возврате режиссёра Джеймса Ганна
Фото: © Casey Curry/Invision/AP
Поклонники популярных фильмов собрали практически 150 тысяч подписей под соответствующим документом.
Интернет-кампания в поддержку режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна переросла в сбор подписей под петицией о возвращении постановщику его кресла. Фанаты популярных фильмов создали петицию на сайте Change.org — она собрала практически 150 тысяч подписей.
Я умён и понимаю, что моя петиция скорее всего ничего не изменит. Надеюсь, она поможет Disney осознать, какую ошибку совершила компания.
Чендлер Эдвардс, создатель петиции
Создатель петиции убеждён, что практически любой человек и режиссёр в частности в своей жизни обязательно озвучивал лишние шутки. Автор петиции считает, что это не означает, что таких людей нужно увольнять.
Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008-го по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.