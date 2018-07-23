Фанаты "Стражей Галактики" подписали петицию о возврате режиссёра Джеймса Ганна

Поклонники популярных фильмов собрали практически 150 тысяч подписей под соответствующим документом.

Интернет-кампания в поддержку режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна переросла в сбор подписей под петицией о возвращении постановщику его кресла. Фанаты популярных фильмов создали петицию на сайте Change.org — она собрала практически 150 тысяч подписей.

Я умён и понимаю, что моя петиция скорее всего ничего не изменит. Надеюсь, она поможет Disney осознать, какую ошибку совершила компания. Чендлер Эдвардс, создатель петиции

Создатель петиции убеждён, что практически любой человек и режиссёр в частности в своей жизни обязательно озвучивал лишние шутки. Автор петиции считает, что это не означает, что таких людей нужно увольнять.