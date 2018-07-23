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Регион
Опубликовано 23 июля 2018, 07:36

Фанаты "Стражей Галактики" подписали петицию о возврате режиссёра Джеймса Ганна

Фото: &copy;&nbsp;Casey Curry/Invision/AP

Фото: © Casey Curry/Invision/AP

Поклонники популярных фильмов собрали практически 150 тысяч подписей под соответствующим документом.

Интернет-кампания в поддержку режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна переросла в сбор подписей под петицией о возвращении постановщику его кресла. Фанаты популярных фильмов создали петицию на сайте Change.org — она собрала практически 150 тысяч подписей.

Я умён и понимаю, что моя петиция скорее всего ничего не изменит. Надеюсь, она поможет Disney осознать, какую ошибку совершила компания.

Чендлер Эдвардс, создатель петиции

Создатель петиции убеждён, что практически любой человек и режиссёр в частности в своей жизни обязательно озвучивал лишние шутки. Автор петиции считает, что это не означает, что таких людей нужно увольнять.

Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008-го по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.

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Сергей Сурепин
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