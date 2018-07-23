Создатель "Симпсонов" показал трейлер своего нового мультсериала для Netflix

Проект получил название "Разочарования". В опубликованном видео принцесса и эльф сбегают со свадьбы.

Netflix посетила фестиваль Comic Con в Сан-Диего. В рамках этого мероприятия компания представила трейлер мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга.

В опубликованном видео принцесса Бин бежит с собственной свадьбы вместе с демоном Люси и эльфом Эльфо. Главная героиня мультсериала хочет сама выбирать свою судьбу.