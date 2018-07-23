Создатель "Симпсонов" показал трейлер своего нового мультсериала для Netflix
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Проект получил название "Разочарования". В опубликованном видео принцесса и эльф сбегают со свадьбы.
Netflix посетила фестиваль Comic Con в Сан-Диего. В рамках этого мероприятия компания представила трейлер мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга.
В опубликованном видео принцесса Бин бежит с собственной свадьбы вместе с демоном Люси и эльфом Эльфо. Главная героиня мультсериала хочет сама выбирать свою судьбу.
Первый сезон мультсериала "Разочарования" выйдет 17 августа 2018 года. Сериал будет доступен на площадке Netflix.