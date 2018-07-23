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Опубликовано 23 июля 2018, 07:58

Создатель "Симпсонов" показал трейлер своего нового мультсериала для Netflix

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Проект получил название "Разочарования". В опубликованном видео принцесса и эльф сбегают со свадьбы.

Netflix посетила фестиваль Comic Con в Сан-Диего. В рамках этого мероприятия компания представила трейлер мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга.

В опубликованном видео принцесса Бин бежит с собственной свадьбы вместе с демоном Люси и эльфом Эльфо. Главная героиня мультсериала хочет сама выбирать свою судьбу.

Первый сезон мультсериала "Разочарования" выйдет 17 августа 2018 года. Сериал будет доступен на площадке Netflix.

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Сергей Сурепин
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