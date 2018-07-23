Названа дата "смерти" PlayStation 4

Финал производства не означает завершение продаж консоли в целом. Скорее всего, разработчики будут поддерживать её в пассивном режиме.

Президент Sony Interactive Entertainment Джона Кодера рассказал о конце жизненного цикла PlayStation 4. Выпускать новые партии консоли фирма планирует до марта 2021 года.

Финал производства не означает конца продаж консоли. Скорее всего, к этой дате компания Sony выпустит PlayStation 5 и сфокусируется на ней, однако на прилавках магазинов всё ещё можно будет найти старые партии PlayStation 4.