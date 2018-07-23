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Опубликовано 23 июля 2018, 09:56

Названа дата "смерти" PlayStation 4

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Pierre F.

Фото: © flickr / Pierre F.

Финал производства не означает завершение продаж консоли в целом. Скорее всего, разработчики будут поддерживать её в пассивном режиме.

Президент Sony Interactive Entertainment Джона Кодера рассказал о конце жизненного цикла PlayStation 4. Выпускать новые партии консоли фирма планирует до марта 2021 года.

Финал производства не означает конца продаж консоли. Скорее всего, к этой дате компания Sony выпустит PlayStation 5 и сфокусируется на ней, однако на прилавках магазинов всё ещё можно будет найти старые партии PlayStation 4.

До этого руководство Sony объявило, что PlayStation 4 вступила в финальную фазу своего жизненного цикла. Несмотря на это, геймерам не нужно расстраиваться: японцы планируют улучшать сервис PlayStation Network и увеличить число подписчиков PlayStation Plus. Это позволит компенсировать падающие продажи консоли.

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Сергей Сурепин
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