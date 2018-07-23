Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июля 2018, 10:01

Крис Пратт высказался в защиту Джеймса Ганна с помощью Библии

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Увольнение Джеймса Ганна также прокомментировали другие актёры. Они недовольны решением Disney.

Исполнитель главной роли в фильме "Стражи Галактики" Крис Пратт прокомментировал ситуацию с увольнением режиссёра ленты Джеймса Ганна. Актёр опубликовал осторожное сообщение в "Твиттере", где заступился за постановщика.

"Возлюбленные братья, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с лёгкостью". Послание Иакова 1:19

Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в Сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008 по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Стражи Галактики
  • Джеймс Ганн
  • Работа
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar