Крис Пратт высказался в защиту Джеймса Ганна с помощью Библии

Исполнитель главной роли в фильме "Стражи Галактики" Крис Пратт прокомментировал ситуацию с увольнением режиссёра ленты Джеймса Ганна. Актёр опубликовал осторожное сообщение в "Твиттере", где заступился за постановщика.

"Возлюбленные братья, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с лёгкостью". Послание Иакова 1:19

Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в Сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008 по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.