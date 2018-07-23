Крис Пратт высказался в защиту Джеймса Ганна с помощью Библии
Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP
Увольнение Джеймса Ганна также прокомментировали другие актёры. Они недовольны решением Disney.
Исполнитель главной роли в фильме "Стражи Галактики" Крис Пратт прокомментировал ситуацию с увольнением режиссёра ленты Джеймса Ганна. Актёр опубликовал осторожное сообщение в "Твиттере", где заступился за постановщика.
“Understand this, my dear brothers and sisters. Let every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger.”— chris pratt (@prattprattpratt) July 22, 2018
JAMES 1:19
♥️
"Возлюбленные братья, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с лёгкостью". Послание Иакова 1:19
Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в Сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008 по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.