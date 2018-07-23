Звезда "Игры престолов" сыграет менеджера Элтона Джона
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В фильме расскажут о юных годах Реджиналда Кеннета Дуайта. Это настоящее имя Элтона Джона.
Британский актёр Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в "Игре престолов", сыграет менеджера Элтона Джона — Джона Райда. Фильм получил название "Человек-ракета", его производством занимается компания Paramount Pictures.
Райд был менеджером певца практически 20 лет — в период с 1970 по 1988 годы. Также у менеджера и певца были романтические отношения. Лента расскажет о юных годах Джона, когда тот в 17 лет бросил Королевскую академию музыки и организовал собственную группу, пытаясь пробоваться в различные популярные коллективы.
Сценарий фильма написал Ли Холл. Режиссёром выступает Декстер Флетчер. Самого Элтона Джона сыграет Тэрон Эджертон (Kingsman).