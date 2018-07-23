Звезда "Игры престолов" сыграет менеджера Элтона Джона

Райд был менеджером певца практически 20 лет — в период с 1970 по 1988 годы. Также у менеджера и певца были романтические отношения. Лента расскажет о юных годах Джона, когда тот в 17 лет бросил Королевскую академию музыки и организовал собственную группу, пытаясь пробоваться в различные популярные коллективы.