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Опубликовано 23 июля 2018, 13:58

Звезда "Игры престолов" сыграет менеджера Элтона Джона

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Abraham Caro Marin

Фото: © AP Photo/Abraham Caro Marin

В фильме расскажут о юных годах Реджиналда Кеннета Дуайта. Это настоящее имя Элтона Джона.

Британский актёр Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в "Игре престолов", сыграет менеджера Элтона Джона — Джона Райда. Фильм получил название "Человек-ракета", его производством занимается компания Paramount Pictures.

Райд был менеджером певца практически 20 лет — в период с 1970 по 1988 годы. Также у менеджера и певца были романтические отношения. Лента расскажет о юных годах Джона, когда тот в 17 лет бросил Королевскую академию музыки и организовал собственную группу, пытаясь пробоваться в различные популярные коллективы.

Сценарий фильма написал Ли Холл. Режиссёром выступает Декстер Флетчер. Самого Элтона Джона сыграет Тэрон Эджертон (Kingsman).

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Сергей Сурепин
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