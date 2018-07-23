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Опубликовано 23 июля 2018, 12:57

В продолжении "Игры престолов" не будет любимых героев

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

В Сети появилась информация о первом приквеле популярного телевизионного шоу. Съёмки стартуют уже в октябре.

Издание Metro опубликовало всю информацию, которая уже известна о приквелах "Игры престолов". Действие первого приквела будет развиваться за тысячу лет до событий, рассказанных в сериале "Игра престолов".

Сюжет представляет собой хронику падения мира, начиная с Эры героев. Зрителям расскажут о происхождении Белых ходоков, Долгой ночи, загадках Вестероса, а также зарождении дома Старков. Сценарий приквела написала Джейн Голдман, работавшая над Kingsman.

Вместе с этим стало известно, что в приквеле не будет ни одного знакомого нам персонажа из сериала "Игра престолов". В частности, шоу больше не посетят Эмилия Кларк в роли Дейенерис и Кит Харингтон в образе Джона Сноу.

Также предполагается, что приквел получил название "Долгая ночь", однако в HBO пока эту информацию не подтверждают. Пилотный эпизод начнут снимать в октябре, поэтому сезон будет готов ближе к следующему году.

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Сергей Сурепин
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