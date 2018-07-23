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Опубликовано 23 июля 2018, 14:58

Фанаты "Игры престолов" сравнили героев сериала с персонажами Шекспира

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Wikipedia.org,&nbsp;kinopoisk.ru

Коллаж © L!FE  Фото: © Wikipedia.org, kinopoisk.ru

В частности, Джона Сноу и одичалую Игритт сравнивают с Ромео и Джульеттой, а Станниса Баратеона — с Макбетом.

В "Твиттере" появилась учётная запись Shakespeare of Thrones. В ней сравниваются произведения Уильяма Шекспира с сериалом "Игра престолов", который сняли по мотивам книжной серии "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

В частности, Джона Сноу и одичалую Игритт сравнивают с Ромео и Джульеттой, Станниса Баратеона — с Макбетом, а Тириона — с Гамлетом. Также некоторые сравнивают Джона Сноу с Юлием Цезарем, а Бронна Черноводного с венецианским купцом.

Напомним, последний сезон "Игры престолов" уже отснят. Выйдет он только в апреле 2019 года.

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Сергей Сурепин
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