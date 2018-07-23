Фанаты "Игры престолов" сравнили героев сериала с персонажами Шекспира

В частности, Джона Сноу и одичалую Игритт сравнивают с Ромео и Джульеттой, а Станниса Баратеона — с Макбетом.

В "Твиттере" появилась учётная запись Shakespeare of Thrones. В ней сравниваются произведения Уильяма Шекспира с сериалом "Игра престолов", который сняли по мотивам книжной серии "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

В частности, Джона Сноу и одичалую Игритт сравнивают с Ромео и Джульеттой, Станниса Баратеона — с Макбетом, а Тириона — с Гамлетом. Также некоторые сравнивают Джона Сноу с Юлием Цезарем, а Бронна Черноводного с венецианским купцом.