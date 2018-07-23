Москалькова обсудила с Хантсманом дело задержанной в США Бутиной
Мария Бутина. Фото: ©"В Контакте".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с послом США в РФ Джоном Хантсманом дело россиянки Марии Бутиной, которую задержали в Штатах. Омбудсмен попросила дипломата отпустить девушку под залог или перевести под домашний арест.
— Я просила изменить меру пресечения Марии Бутиной, заменить содержание под стражей денежным залогом или домашним арестом, — приводит слова Москальковой ТАСС.
По словам омбудсмена, посол заверил, что расследование в отношении Бутиной будет честным и прозрачным.
Как уже сообщал Лайф, Бутину подозревают в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.