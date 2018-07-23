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Опубликовано 23 июля 2018, 18:43

Москалькова обсудила с Хантсманом дело задержанной в США Бутиной

Мария Бутина. Фото:&nbsp;&copy;"В Контакте".

Мария Бутина. Фото: ©"В Контакте".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с послом США в РФ Джоном Хантсманом дело россиянки Марии Бутиной, которую задержали в Штатах. Омбудсмен попросила дипломата отпустить девушку под залог или перевести под домашний арест.

— Я просила изменить меру пресечения Марии Бутиной, заменить содержание под стражей денежным залогом или домашним арестом, — приводит слова Москальковой ТАСС.

По словам омбудсмена, посол заверил, что расследование в отношении Бутиной будет честным и прозрачным.

Как уже сообщал Лайф, Бутину подозревают в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

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Янковская Ольга
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