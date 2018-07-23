От создателя "Игры престолов": трейлер сериала "Летящие сквозь ночь"

Новое видео показали в рамках выставки Comic Con, которая в настоящий момент проходит в Сан-Диего.

В Сети появился трейлер сериала "Летящие сквозь ночь". Шоу снято по одноимённому рассказу американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, известного по циклу "Песнь льда и огня" (он лёг в основу "Игры престолов").

Сам рассказ написан в жанре научно-фантастического хоррора. Он получил номинацию на литературную премию "Хьюго" в 1981 году. Шоураннером сериала выступит Дэниэл Церон ("Декстер"). Главные роли исполнят Гретхен Мол, Оуэн Маккен и Дэвид Аджала.