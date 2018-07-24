Йонду и Дракс выступили в защиту режиссёра "Стражей Галактики"

Майкл Рукер больше не планирует пользоваться "Твиттером", а Дэйв Батиста назвал всё это проделками кибернацистов.

Актёр Майкл Рукер объявил в своём официальном "твиттере", что прекращает пользоваться этой соцсетью. Точных причин он не назвал, но, скорее всего, это решение связано с увольнением Джеймса Ганна с позиции режиссёра "Стражей Галактики — 3". Вместе с этим Рукер назвал "Твиттер" отстоем. Также он заявил, что ждёт всех своих поклонников в "Инстаграме".

Также в поддержку режиссёра высказался Дэйв Бастиста. Он заявил, что всё произошедшее — успешная атака кибернацистов. Актёр считает, что необходимо объединять силы, чтобы бороться с этими нападками.

Оба актёра играют в "Стражах Галактики". Первый — Йонду, второй — Дракса.