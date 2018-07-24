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Регион
Опубликовано 24 июля 2018, 08:09

Йонду и Дракс выступили в защиту режиссёра "Стражей Галактики"

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Jordan Strauss, Vianney Le Caer/Invision

Фото: © AP Photo/Jordan Strauss, Vianney Le Caer/Invision

Майкл Рукер больше не планирует пользоваться "Твиттером", а Дэйв Батиста назвал всё это проделками кибернацистов.

Актёр Майкл Рукер объявил в своём официальном "твиттере", что прекращает пользоваться этой соцсетью. Точных причин он не назвал, но, скорее всего, это решение связано с увольнением Джеймса Ганна с позиции режиссёра "Стражей Галактики — 3". Вместе с этим Рукер назвал "Твиттер" отстоем. Также он заявил, что ждёт всех своих поклонников в "Инстаграме".

Также в поддержку режиссёра высказался Дэйв Бастиста. Он заявил, что всё произошедшее — успешная атака кибернацистов. Актёр считает, что необходимо объединять силы, чтобы бороться с этими нападками.

Оба актёра играют в "Стражах Галактики". Первый — Йонду, второй — Дракса.

Напомним, Disney уволила Ганна после того, как в Сети нашли его старые сообщения в "Твиттере", написанные в период с 2008 по 2011 год. В них постановщик шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы.

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Сергей Сурепин
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