Самый ненавистный режиссёр Голливуда хочет снять "Стражей Галактики — 3"

Уве Болл призывает студию Disney вручить ему бразды правления блокбастера. Он готов заменить Джеймса Ганна.

Немецкий режиссёр Уве Болл заявил, что он готов снять третьих "Стражей Галактики". По словам Болла, он может сделать лучший фильм киновселенной Marvel.

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Также режиссёр заявил, что если услуги актёра Криса Пратта, который исполняет главную роль в серии, слишком дороги, то Болл готов убить его в самом начале ленты, а на роль Звёздного Лорда взять Жан-Клода Ван Дамма.