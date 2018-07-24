Один из создателей "Рика и Морти" удалился из "Твиттера"

Сценарист перестал пользоваться сайтом из-за непристойного видео, в котором показывают детскую куклу.

Дэн Хармон, один из авторов мультсериала "Рик и Морти", удалил свой аккаунт в "Твиттере". Решение оставить сайт связано с пятиминутным видео, которое Хармон записал в 2009 году, — в нём присутствует сцена изнасилования детской куклы.

Видео было пилотом комедийного шоу, созданного для Channel 101. Проект под названием "Дэрил" задумывался как пародия на "Декстера". Перед началом Хармон предупреждает, что зрители сейчас увидят нечто провокационное, после чего персонаж в исполнении самого сценариста пробирается в чужой дом и изображает изнасилование детской куклы, лежащей на диване.