Marvel организовала центр помощи "пострадавшим" от финала новых "Мстителей"

Посетителям стенда, которые остались в шоке после просмотра "Войны бесконечности", раздавали пончики и футболки.

Ещё до начала фестиваля Comic-Con в Сан-Диего компания Marvel заявила, что не будет проводить традиционную презентацию своих проектов. Само собой, студия не стала полностью игнорировать выставку, поэтому компания организовала центр по эмоциональной поддержке.

Посетителей запускали к стенду группами по 10–12 человек. Им показывали вырезанные из театральной версии фильма сцены. На выходе посетителям выдавались футболки. Кроме того, участники группы могли сфотографироваться со статуей Халка.