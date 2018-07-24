Marvel организовала центр помощи "пострадавшим" от финала новых "Мстителей"
Фото: © Flickr/marvelousRoland
Посетителям стенда, которые остались в шоке после просмотра "Войны бесконечности", раздавали пончики и футболки.
Ещё до начала фестиваля Comic-Con в Сан-Диего компания Marvel заявила, что не будет проводить традиционную презентацию своих проектов. Само собой, студия не стала полностью игнорировать выставку, поэтому компания организовала центр по эмоциональной поддержке.
Посетителей запускали к стенду группами по 10–12 человек. Им показывали вырезанные из театральной версии фильма сцены. На выходе посетителям выдавались футболки. Кроме того, участники группы могли сфотографироваться со статуей Халка.
Журналисты, побывавшие на Comic-Con, называют эту промокампанию одной из самых продуманных для расширенного издания фильма для домашнего проката. Цифровой релиз "Войны бесконечности" состоится 31 июля, а на Blu-ray кинокомикс поступит в продажу 14 августа.