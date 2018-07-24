Новые видеокарты Nvidia порадуют геймеров уже в конце августа
Компания планирует начать продажи GTX 1180 с 30 августа. Спустя месяц выйдет ещё одна видеокарта.
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В Сети появилась информация о том, что компания Nvidia готовит к запуску сразу три видеокарты. Письмо, попавшее в распоряжение YouTube-блогера Gamer Meld, предназначалось для ретейлеров.
Из него стало известно, что видеокарта Nvidia GTX 1180 будет доступна для покупки уже 30 августа. При этом видеокарта GTX 1170 порадует геймеров 30 сентября, а GTX 1160 — 30 октября.
Также стало известно, почему запуск новой серии видеокарт пришлось отложить. Причиной стали нераспроданные партии 10xx серии на складах самой компании и других партнёров. Эта информация соответствует заявлению, которое в конце июня сделал представитель компании Lenovo. Тогда он рассказал, что релиз следующей серии видеокарт Nvidia состоится осенью.