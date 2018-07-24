Новые видеокарты Nvidia порадуют геймеров уже в конце августа

В Сети появилась информация о том, что компания Nvidia готовит к запуску сразу три видеокарты. Письмо, попавшее в распоряжение YouTube-блогера Gamer Meld, предназначалось для ретейлеров.

Из него стало известно, что видеокарта Nvidia GTX 1180 будет доступна для покупки уже 30 августа. При этом видеокарта GTX 1170 порадует геймеров 30 сентября, а GTX 1160 — 30 октября.