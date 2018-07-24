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Опубликовано 24 июля 2018, 14:20

Геймер прошёл все части Fallout за полтора часа

Фрир: &copy;&nbsp;Fallout

Фрир: © Fallout

Для этого поклоннику популярной игровой серии пришлось использовать переломы ног и итальянский язык.

Геймер под псевдонимом tomatoanus опубликовал видео на YouTube, в котором показал, как прошёл все части Fallout. На это у него ушло 1:29:47 без учёта экранов загрузки и переключения между играми.

В прохождении геймер опирался на категорию Any% — это значит, что можно устанавливать лёгкую сложность, а также использовать различные баги. Антологию tomatoanus проходил на ПК без каких-либо модификаций.

Геймер использовал баги, которые "ломают" анимацию персонажей, позволяя им быстрее перемещаться. Также он выбрал итальянский язык в Fallout: New Vegas — первоначальный диалог с доком Митчеллом не проматывается, поэтому tomatoanus выбрал язык с самой короткой анимацией диалогов.

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Сергей Сурепин
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