Лайфхак для некрасивых парней и девушек в Tinder набирает популярность

Пользователь "Твиттера" с ником human_dis4ster из Глазго поделился своей идеей для особо отчаянных молодых людей: как завоевать симпатию у девушек или парней, если ты не обладаешь привлекательной внешность. Он просто загружает в приложение для знакомств Tinder свои фото вверх ногами.