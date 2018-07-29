Лайфхак для некрасивых парней и девушек в Tinder набирает популярность
Пользователь "Твиттера" с ником human_dis4ster из Глазго поделился своей идеей для особо отчаянных молодых людей: как завоевать симпатию у девушек или парней, если ты не обладаешь привлекательной внешность. Он просто загружает в приложение для знакомств Tinder свои фото вверх ногами.
Фото: twitter.com/human_dis4ster
Фото: twitter.com/human_dis4ster
Новая Tinder-идея: я загружаю свои фото вверх ногами, поэтому девушкам придётся переворачивать смартфон, чтобы рассмотреть меня получше. Поняв, насколько я уродлив, они делают свайп влево, хотя на самом деле — вправо
Фото: twitter.com/human_dis4ster
Этот пост в "Твиттере" быстро обрёл популярность и собрал тысячи ретвитов. Многие пользователи ради забавы завели себе аккаунты в Tinder, чтобы проверить, насколько эффективно работает этот метод. За пару дней запись собрала больше 400 тыс. лайков и больше 60 тыс. репостов.