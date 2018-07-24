Minecraft снова покоряет сердца геймеров

Летние скидки и снижение цен позволили игре вернуться в рейтинг самых продаваемых проектов.

В британский чарт розничных продаж вернулись сразу три игры. Среди них: Sea of Thieves и Minecraft: Xbox Edition, а также Forza Horizon 3. Они заняли третье, четвёртое и шестое место соответственно.

В чарте практически нет новинок — помимо Sonic Mania Plus, дополненной версии Sonic Mania 2017 года. Игре от Sega не помешали занять пятое место даже проблемы с Denuvo. Лучше всего её покупают на Nintendo Switch — 52% всех покупок.