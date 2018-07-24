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Опубликовано 24 июля 2018, 14:00

Minecraft снова покоряет сердца геймеров

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Летние скидки и снижение цен позволили игре вернуться в рейтинг самых продаваемых проектов.

В британский чарт розничных продаж вернулись сразу три игры. Среди них: Sea of Thieves и Minecraft: Xbox Edition, а также Forza Horizon 3. Они заняли третье, четвёртое и шестое место соответственно.

В чарте практически нет новинок — помимо Sonic Mania Plus, дополненной версии Sonic Mania 2017 года. Игре от Sega не помешали занять пятое место даже проблемы с Denuvo. Лучше всего её покупают на Nintendo Switch — 52% всех покупок.

При этом первое место уже четвёртую неделю подряд занимает Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy. На втором месте расположилась LEGO The Incredibles, которая с прошлой недели потеряла в продажах только 7%.

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Сергей Сурепин
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