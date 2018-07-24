Волшебная палочка из "Гарри Поттера" научит детей программированию

Компания Kano анонсировала набор Harry Potter Kano Coding Kit. В него входит волшебная палочка и специальное программное обеспечение.

Сама же фирма занимается производством техники для обучения детей программированию. Теперь они решили сделать это при помощи популярной франшизы.

При помощи взмахов палочкой дети должны будут перетаскивать части программного кода на планшете. Разработчики заявили, что при помощи волшебной палочки детям будет легче запоминать различные программные команды.