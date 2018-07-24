Новый праздник. Госдума учредила День принятия Крыма в состав Российской империи
Фото: © Pixabay / rawenergy
По мнению авторов инициативы, референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено манифестом Екатерины II ещё 19 апреля 1783 года.
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, устанавливающий новую памятную дату в истории России. Отныне 19 апреля будет отмечаться годовщина принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Отметим, что само событие датировано 1783 годом.
Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Законодатели убеждены, что новая памятная дата станет подтверждением непрерывности пребывания Крыма и Севастополя в составе российского государства.
— Это позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, — уточняется в пояснительной записке к документу.
Напомним, что Крым воссоединился с материковой Россией после референдума 2014 года, на котором большинство избирателей высказалось за возвращение полуострова в родную гавань. К слову, украинские власти по-прежнему считают Крым своей временно оккупированной территорией, хотя голосование было проведено в соответствии с уставом ООН.