Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Советник президента РФ Вениамин Яковлев в 2011 году.
Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Астахов
Советский и российский юрист, государственный деятель, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни. Об этом в своём "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отозвался о Яковлеве как о патриархе юриспруденции и выразил соболезнования в связи с его кончиной.
Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель @alrf_ru Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря на зрелый возраст (86), до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память!— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 июля 2018 г.
— Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — добавил Хинштейн.
Вениамин Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт, в дальнейшем преподавал в юридической школе, работал старшим помощником прокурора Якутской АССР. После перевода в Москву работал директором ВНИИ советского законодательства. С 1989-го по 1990-й Вениамин Яковлев занимал пост министра юстиции СССР. С 1992-го по 2005-й являлся председателем Высшего арбитражного суда Российской Федерации.