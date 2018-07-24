Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев

Советский и российский юрист, государственный деятель, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни. Об этом в своём "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отозвался о Яковлеве как о патриархе юриспруденции и выразил соболезнования в связи с его кончиной.

Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель @alrf_ru Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря на зрелый возраст (86), до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 июля 2018 г.

— Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — добавил Хинштейн.