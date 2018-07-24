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Регион
Опубликовано 24 июля 2018, 12:29

Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев

Советник президента РФ Вениамин Яковлев в 2011 году.&nbsp; Фото: &copy; РИА Новости/ Дмитрий Астахов

Советник президента РФ Вениамин Яковлев в 2011 году. 

Фото: © РИА Новости/ Дмитрий Астахов

Советский и российский юрист, государственный деятель, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни. Об этом в своём "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он отозвался о Яковлеве как о патриархе юриспруденции и выразил соболезнования в связи с его кончиной.

— Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — добавил Хинштейн.

Вениамин Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Курганской области. Окончил Свердловский юридический институт, в дальнейшем преподавал в юридической школе, работал старшим помощником прокурора Якутской АССР. После перевода в Москву работал директором ВНИИ советского законодательства. С 1989-го по 1990-й Вениамин Яковлев занимал пост министра юстиции СССР. С 1992-го по 2005-й являлся председателем Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

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Марина Калегина
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