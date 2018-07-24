Сразу шесть студий хотят снять фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

И это не считая часовой документальной ленты от Discovery, которая уже вышла в эфир.

Министр культуры Таиланда Вира Роджпотчанарат рассказал о том, что правительство страны получило пять предложений от международных киностудий о съёмках фильмов про спасение детей из пещеры. Уже на следующей неделе кабинет военного правительства организует специальный комитет, который будет курировать производство всех экранизаций.

Также Роджпотчанарат подчеркнул, что одна из киностудий Таиланда также планирует поставить фильм по этим драматическим событиям. Министр не рассказал, о каких именно кинокомпаниях идёт речь, но ранее СМИ сообщали о некоторых из них.