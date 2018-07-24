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Опубликовано 24 июля 2018, 13:28

В Кремле не знают, прилетит ли Ким Чен Ын во Владивосток в сентябре

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев&nbsp;

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев 

Северокорейский лидер приглашён на Восточный экономический форум, который состоится в начале осени.

Ясности по участию лидера КНДР Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме пока нет. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

— Его тоже приглашали на этот форум, но пока ясности о том, приедет ли он на этот форум, нет, — уточнил он.

Отметим, что Путин лично передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом 14 июня.

К уже сообщал Лайф, в этом году ВЭФ пройдёт с 11 по 13 сентября.

Ранее СМИ назвали площадку мероприятия как одно из возможных мест для встречи Путина с Ким Чен Ыном.

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Александр Юнашев
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