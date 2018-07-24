В Кремле не знают, прилетит ли Ким Чен Ын во Владивосток в сентябре

Северокорейский лидер приглашён на Восточный экономический форум, который состоится в начале осени.

Ясности по участию лидера КНДР Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме пока нет. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

— Его тоже приглашали на этот форум, но пока ясности о том, приедет ли он на этот форум, нет, — уточнил он.

Отметим, что Путин лично передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом 14 июня.

К уже сообщал Лайф, в этом году ВЭФ пройдёт с 11 по 13 сентября.