В Госдуме поддержали закон о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года

В Госдуме в первом чтении одобрили закон о безвизовом въезде в России до конца текущего года по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID).

В документе уточняется, что для реализации законопроекта не потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

Напомним, проект был внесён на рассмотрение в Госдуму по предложению президента страны Владимира Путина. Его подготовили на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу 2018 года. Также было предложено членам семей болельщиков, у которых есть Fan ID, до конца текущего года бесплатно выдавать визы в РФ.