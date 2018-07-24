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Регион
Опубликовано 24 июля 2018, 16:54

В Госдуме поддержали закон о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года

Фото: &copy;РИА Новости/Нина Зотина

Фото: ©РИА Новости/Нина Зотина

В Госдуме в первом чтении одобрили закон о безвизовом въезде в России до конца текущего года по паспорту болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID).

В документе уточняется, что для реализации законопроекта не потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

Напомним, проект был внесён на рассмотрение в Госдуму по предложению президента страны Владимира Путина. Его подготовили на основе положительного опыта проведения ЧМ по футболу 2018 года. Также было предложено членам семей болельщиков, у которых есть Fan ID, до конца текущего года бесплатно выдавать визы в РФ.

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Екатерина Михайлова
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