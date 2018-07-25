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Регион
Опубликовано 25 июля 2018, 10:29

Nintendo решила засудить владельцев сайтов с эмуляторами консолей

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Они уже закрыли свои проекты, однако компания требует выплат более 100 миллионов долларов.

Сайт TorrentFreak опубликовал жалобу Nintendo на владельцев сайтов с эмуляторами ретроигр. Японцы подали иск в федеральный суд Аризоны. Задача — закрыть доступ к этим сайтам и взыскать компенсацию за нарушение авторских прав.

Nintendo нацелилась на два сайта — LoveROMs и LoveRetro. Оба принадлежат аризонской компании Mathias Designs LLC, которой владеет Джейкоб Маттиас. На сайтах находилась библиотека эмуляторов ретроигр, включая проекты Nintendo.

В Nintendo заявили, что оба сайта — одни из самых популярных и открытых пиратских хабов с эмуляторами игр. Сейчас японская фирма хочет взыскать с владельцев сайтов более 100 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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