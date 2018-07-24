Госдума РФ приняла закон о налоговом манёвре в нефтяной отрасли

В соответствии с законопроектом, вводятся так называемые логистические коэффициенты, которые применимы к обратным акцизам.

В Госдуме РФ приняли в окончательном, третьем чтении пакет законов, связанный с завершением налогового манёвра в нефтяной отрасли, который позволяет бюджету получить допсредства.

Отмечается, что на финальной стадии налогового манёвра экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет. Это будет происходить начиная с 2019 года при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трёх лет.

Обратный акциз могут предоставить российским компаниям по переработке нефти, которые производят бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса. Кроме того, они должны поставлять на внутренний рынок не менее 10% произведённого объёма.

На обратный акциз смогут рассчитывать производства, которые попали под санкции Соединённых Штатов и Евросоюза. Как отмечается, на них данная мера может распространяться, даже если они не производят топливо для внутреннего рынка. Нефтеперерабатывающие заводы, которые осуществляют модернизацию, могут получить обратный акциз на нефть и отсрочку до 2024 года, которая связана с обязательствами поставки на внутренний рынок не менее 10% бензина пятого класса.