На противопожарной системе в кемеровской "Зимней вишне" сэкономили 7 млн рублей

По мнению следователей, 60 жертв пожара в ТРЦ — это результат "экономии, небрежности при исполнении своих служебных обязанностей и халатности".

На противопожарной системе в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове сэкономили около семи миллионов рублей. К такому выводу пришёл Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о пожаре, произошедшем в ТРЦ 25 марта и унёсшем жизни 60 человек.

По данным СК, представители компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию в "Зимней вишне", предложили владелице торгового центра Юлии Богдановой привести в порядок противопожарную систему, которая была установлена в здании ещё до них.

— Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка семи миллионов рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвёртом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена, — рассказал "Коммерсанту" и. о. замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Головкин.

По его словам, расследование уголовного дела продолжается и не исключено, что в нём появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию здания.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате случившегося погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок.