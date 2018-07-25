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Опубликовано 25 июля 2018, 11:12

Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Кроме прочего, закон определяет цели госрегистрации авто, а также права и обязанности автовладельцев и регистрирующих.

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает регистрировать новые машины без посещения ГИБДД.

Нововведение коснётся только тех, кто приобрёл новые автомобили у официальных дилеров. Покупателям больше не придётся ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт.

Также теперь подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владельцу автомобиля будут выдавать у изготовителя. Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.

Также проектом утверждаются новые понятия: государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр).

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Екатерина Михайлова
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