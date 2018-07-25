Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
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Кроме прочего, закон определяет цели госрегистрации авто, а также права и обязанности автовладельцев и регистрирующих.
Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает регистрировать новые машины без посещения ГИБДД.
Нововведение коснётся только тех, кто приобрёл новые автомобили у официальных дилеров. Покупателям больше не придётся ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт.
Также теперь подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владельцу автомобиля будут выдавать у изготовителя. Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.
Также проектом утверждаются новые понятия: государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр).