Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Кроме прочего, закон определяет цели госрегистрации авто, а также права и обязанности автовладельцев и регистрирующих.

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает регистрировать новые машины без посещения ГИБДД.

Нововведение коснётся только тех, кто приобрёл новые автомобили у официальных дилеров. Покупателям больше не придётся ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт.

Также теперь подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владельцу автомобиля будут выдавать у изготовителя. Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.