Монеточка вслед за "Пошлой Молли" отказалась петь на рок-фестивале "Нашествие"
Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова
Популярная российская исполнительница Монеточка отменила свой концерт на ежегодном рок-фестивале "Нашествие", который традиционно проходит летом в Тверской области.
— Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но моё выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира, — написала певица в своём официальном паблике во "ВКонтакте".
Ранее от участия в "Нашествии" отказались такие группы, как "Порнофильмы", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Йорш". Потом к ним присоединились коллективы "Дистемпер" и "Птица".
Добавим, с 2013 года Минобороны РФ на музыкальном мероприятии выставляет военную технику, размещает пункт приёма заявлений на контрактную службу, а также проводит различные патриотические акции.