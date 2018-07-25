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Регион
Опубликовано 25 июля 2018, 09:42

Монеточка вслед за "Пошлой Молли" отказалась петь на рок-фестивале "Нашествие"

Фото: &copy; РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Популярная российская исполнительница Монеточка отменила свой концерт на ежегодном рок-фестивале "Нашествие", который традиционно проходит летом в Тверской области.

— Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на "Нашествии", но моё выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира, — написала певица в своём официальном паблике во "ВКонтакте".

Ранее от участия в "Нашествии" отказались такие группы, как "Порнофильмы", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Йорш". Потом к ним присоединились коллективы "Дистемпер" и "Птица".

Добавим, с 2013 года Минобороны РФ на музыкальном мероприятии выставляет военную технику, размещает пункт приёма заявлений на контрактную службу, а также проводит различные патриотические акции.

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Евгений Грин
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