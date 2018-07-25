Режиссёр "Звёздных войн" удалил более 20 тысяч сообщений в "Твиттере"

Поклонники многолетней космической саги связывают это с увольнением Джеймса Ганна с поста режиссёра "Стражей Галактики".

Пользователь YouTube под псевдонимом John talks Star Wars обратил внимание, что режиссёр восьмого эпизода "Звёздных войн" под названием "Последние джедаи" Райан Джонсон удалил более 20 тысяч сообщений в "Твиттере". Автор видео показал, что ранее у режиссёра было опубликовано более 22 тысяч твитов, а сейчас — чуть больше тысячи.

Постановщик "Звёздных войн" не комментирует ситуацию. Блогер при этом предположил, что это связано с увольнением Джеймса Ганна — режиссёра "Стражей Галактики", который лишился своего кресла за шутки про СПИД, педофилию и изнасилование 10-летней давности.