Microsoft выпустит сразу две новые консоли. Одну — для стриминга игр
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Американская корпорация решила активно противостоять Sony, поэтому взялась сразу за два продукта.
В Сети появилась информация о том, что компания Microsoft работает сразу над целым семейством устройств под кодовым названием Scarlett. Речь идёт как минимум о двух устройствах.
Первым станет традиционная консоль, представляющая собой полноценное развитие идей Xbox. Именно эту версию необходимо будет покупать геймерам, которые хотят получить традиционную консоль с привычным "железом". При этом второе устройство необходимо будет для стриминга игр, оно будет работать с собственными сервисами американской корпорации.
Кодовое название второй консоли — Scarlett Cloud. Её уже называют платформой для трансляций игр, о которой все мечтали ещё с демонстрации компании для своих сотрудников в 2013 году. Теперь Microsoft удалось адаптировать технологию для того, чтобы можно было выпустить полноценный продукт на рынок.