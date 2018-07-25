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Регион
Опубликовано 25 июля 2018, 10:56

Microsoft выпустит сразу две новые консоли. Одну — для стриминга игр

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo Ted S. Warren

Фото: © AP Photo Ted S. Warren

Американская корпорация решила активно противостоять Sony, поэтому взялась сразу за два продукта.

В Сети появилась информация о том, что компания Microsoft работает сразу над целым семейством устройств под кодовым названием Scarlett. Речь идёт как минимум о двух устройствах.

Первым станет традиционная консоль, представляющая собой полноценное развитие идей Xbox. Именно эту версию необходимо будет покупать геймерам, которые хотят получить традиционную консоль с привычным "железом". При этом второе устройство необходимо будет для стриминга игр, оно будет работать с собственными сервисами американской корпорации.

Кодовое название второй консоли — Scarlett Cloud. Её уже называют платформой для трансляций игр, о которой все мечтали ещё с демонстрации компании для своих сотрудников в 2013 году. Теперь Microsoft удалось адаптировать технологию для того, чтобы можно было выпустить полноценный продукт на рынок.

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Сергей Сурепин
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