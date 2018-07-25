Microsoft выпустит сразу две новые консоли. Одну — для стриминга игр

Американская корпорация решила активно противостоять Sony, поэтому взялась сразу за два продукта.

В Сети появилась информация о том, что компания Microsoft работает сразу над целым семейством устройств под кодовым названием Scarlett. Речь идёт как минимум о двух устройствах.

Первым станет традиционная консоль, представляющая собой полноценное развитие идей Xbox. Именно эту версию необходимо будет покупать геймерам, которые хотят получить традиционную консоль с привычным "железом". При этом второе устройство необходимо будет для стриминга игр, оно будет работать с собственными сервисами американской корпорации.