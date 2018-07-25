Авторы "Ведьмака" консультировались с нейрохирургом для своей новой игры

Разработчики пытаются сделать максимально реалистичную игру, поэтому на создание Cyberpunk 2077 уходит так много времени.

Создатель оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит недавно дал интервью IGN. Он рассказал, что большинство деталей в мире Cyberpunk 2077 основано на реальности.

По словам Майка, в частности, это касается реализации имплантов. Для этого разработчики консультировались с реальным нейрохирургом.