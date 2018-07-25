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Опубликовано 25 июля 2018, 11:06

Авторы "Ведьмака" консультировались с нейрохирургом для своей новой игры

Скриншот видео: youtube/IGN

Скриншот видео: youtube/IGN

Разработчики пытаются сделать максимально реалистичную игру, поэтому на создание Cyberpunk 2077 уходит так много времени.

Создатель оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит недавно дал интервью IGN. Он рассказал, что большинство деталей в мире Cyberpunk 2077 основано на реальности.

По словам Майка, в частности, это касается реализации имплантов. Для этого разработчики консультировались с реальным нейрохирургом.

Подобный подход к созданию игры позволит погрузиться в атмосферу и мир Cyberpunk ещё больше. К сожалению, разработчики пока не оглашают всех подробностей будущего проекта. Это же касается и даты выхода игры.

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Сергей Сурепин
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