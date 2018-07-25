Режиссёр "Дэдпула" переснимет фильм, в котором играл Брюс Ли
Фото: © Warner Bros
Студия Warner опять пытается запустить в производство новую версию популярного фильма "Выход дракона".
Режиссёр "Дэдпула" Дэвид Литч ведёт переговоры со студией Warner. Постановщик хочет снять ремейк "Выхода дракона" классической ленты Брюса Ли.
Студия уже давно пытается запустить ремейк в производство. В своё время проект предлагали Спайку Ли и Бретту Рэтнеру, однако безуспешно.
Сам же фильм стал ключевым в карьере Брюса Ли, закрепив за актёром статус легендарного мастера боевых искусств. Лента стала последним законченным фильмом с участием Ли, который умер за шесть дней до премьеры — 20 июля 1973 года. Фильм рассказывает о бойцовском турнире, который на уединённом острове организует влиятельный бизнесмен Хан. Миллиардера подозревают в торговле наркотиками, но доказательств его вины нет. Герой Ли узнаёт, что на турнире погибла его сестра, поэтому он хочет отомстить за неё.