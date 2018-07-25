Режиссёр "Дэдпула" переснимет фильм, в котором играл Брюс Ли

Сам же фильм стал ключевым в карьере Брюса Ли, закрепив за актёром статус легендарного мастера боевых искусств. Лента стала последним законченным фильмом с участием Ли, который умер за шесть дней до премьеры — 20 июля 1973 года. Фильм рассказывает о бойцовском турнире, который на уединённом острове организует влиятельный бизнесмен Хан. Миллиардера подозревают в торговле наркотиками, но доказательств его вины нет. Герой Ли узнаёт, что на турнире погибла его сестра, поэтому он хочет отомстить за неё.