Актёрский состав новых "Людей в чёрном" пополнился ещё одной звездой

Звезда "Реальной любви" Эмма Томпсон возвращается к фантастической франшизе и сыграет директора агентства.

Актриса Эмма Томпсон сыграет в перезапуске "Людей в чёрном". До этого она играла начальницу по контролю за инопланетянами на нашей планете в третьей части фильма.

Главные роли в новой части популярной фантастической франшизы сыграют Крис Хемсворт ("Тор"), Тесса Томпсон ("Крид: Наследие Рокки") и Лиам Нисон ("Заложница"). В съёмках также принимают участие Кумэйл Нанджиани ("Любовь — болезнь"), Рейф Сполл ("Даю год") и дуэт танцоров Лорана и Ларри Буржуа.

Режиссёр ленты — Ф. Гэри Грей ("Форсаж-8"). Сценарий написали Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй. Уолтер Ф. Паркс и Лори Макдональд спродюсируют проект. Стивен Спилберг взял на себя функции исполнительного продюсера.